Scholen geven leerlingen takenpakket mee voor de komende drie weken

In de middelbare school Kindsheid Jesu in Hasselt zullen de leerlingen via het digitale platform Smartschool taken toegestuurd krijgen. Via het chatplatform kunnen ze de leerkrachten vragen stellen. "We hebben de leerkrachten ook nog snel enkele workshops gegeven", zegt directeur Werner Nevels. "Hoe neem ik video op, hoe maak ik een Powerpoint? Dus we gaan met z'n allen toch iets beter overweg kunnen met de computer, dat is mischien nog het goede aan de zaak."