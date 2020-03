1.700 bedrijven hebben systeem tijdelijke werkloosheid aangevraagd in de strijd tegen coronavirus: "Soepelere regeling"

Toch nuanceert Muylle ook: "Het is niet omdat er al een aanvraag is voor 31 000 werknemers dat die allemaal tijdelijk werkloos zijn. Soms zijn dat in een bedrijf maar een klein aantal werknemers. Of blijft die tijdelijke werkloosheid beperkt tot één of enkele dagen. Pas volgende maand, bij de uitkering van die werkloosheidsvergoedingen zullen we definitief weten hoeveel mensen effectief in die tijdelijke werkloosheid terechtgekomen zijn." Als een dossier voor tijdelijke werkloosheid wordt goedgekeurd, betekent het dat het bedrijf er gebruik van kan maken als het nodig is. Het betekent niet dat het personeel van het bedrijf meteen zonder werk valt.