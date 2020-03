Tijdslijn: Van Arabische Lente tot gevechten in Idlib, wat is er de afgelopen 9 jaar gebeurd in Syrië?

Turkije en Rusland zijn het eens geraakt over een staakt-het-vuren-bestand in de provincie Idlib. Alleen is de vraag of het akkoord van vandaag op termijn ook houdbaar is in het erg woelige Syrië. Vanuit Moskou herinnert correspondent Geert Groot Koerkamp eraan dat het vorige bestand dat in 2018 in Sotsji gesloten was, ook aan flarden is geschoten.