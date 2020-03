Waarom hamsteren we? En is angst aanstekelijk? 7 vragen en antwoorden over wat het coronavirus met ons brein doet 

"Een tweede reden is dat bepaalde mensen meer risico lopen. Zij denken dus dat het nu beter is om inkopen te doen alvorens ze misschien drie weken thuis vastzitten."



"En een derde reden is de sociale psychologie: wij doen wat andere mensen doen. Wij zijn eigenlijk kuddedieren. Als we mensen wc-papier zien kopen, dan gaan we dat ook doen. Want als de laatste rol verkocht is, dan heb ik er misschien geen meer. Zo denken we nu eenmaal."