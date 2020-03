Uitverkoop paardenvlees in Vilvoorde en 1000 eieren Leuven

Paardenrestaurant De Kuiper in Vilvoorde pakt het horecaverbod creatief aan. Omdat cafés en restaurants vanaf vanavond middernacht voor drie weken moeten sluiten verkopen sommige vandaag hun verse producten. Bij De Kuiper in Vilvoorde verkochten ze hun vers vlees via afhaling. Uitbater Alfons Gullickx vond het zonde om vers paardenvlees te moeten weggooien : "Entrecôtes, stoofvlees, paardensteaks, ... wie dat wil, kon het vlees vandaag bestellen en afhalen. De bedoeling is om al het rauwe vlees dat het restaurant al had liggen voor komend weekend te verkopen zodat ze niets in de vuilnisbak moeten gooien. En tegen een uur of twee deze namiddag waren we uitverkocht."