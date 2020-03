Jan Jambon (N-VA): "Zullen maatregelen nemen om getroffen sectoren te steunen"

Jambon is nu tevreden met het compromis dat gevonden is: de scholen gaan dicht, maar er is opvang. "Ik had 1 ding voor ogen: de insteek van de wetenschappers vond ik intellectueel te verantwoorden en ik wou dat dat eruit kwam in het vergelijk. Iedereen vindt hier zijn gading in: ouders die hun kinderen willen thuishouden: dat kan. Ouders van wie wij liever hebben dat ze gaan werken - lees: zij die werken in de gezondheidszorg - hebben opvang voor hun kinderen."

