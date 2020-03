Pistolets op de vensterbank, Netflix en verveling: Vlamingen met coronavirus getuigen over hun leven in quarantaine

Het gezin is ondertussen zes dagen in quarantaine. "Ik was niet heel ziek, dus ik heb wat kunnen werken. De kinderen hebben veel in de tuin gespeeld, op de trampoline. We hebben ook wat klusjes gedaan in de tuin: takken opruimen van de laatste storm en wat snoeiwerk. Eigenlijk was het een verrassend fijne week. Een moment om even helemaal tot rust te komen."