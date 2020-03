West-Vlaamse voorjaarskoersen afgeschaft, Ieper hard getroffen

Thomas Van den Spiegel van Flanders Classics vindt het jammer, maar toont begrip: "Het algemene gevoel is dat er toch belangrijkere dingen zijn dan koers op dit moment, ook al is dat niet makkelijk om toe te geven. Er is nu wel duidelijkheid tot 3 april, dat maakt het iets makkelijker werken." Bij Jacques Coussens van E3 Harelbeke komt de beslissing hard aan: "Het is zoals een kind dat toeleeft naar sinterklaas. Als hij uiteindelijk niet komt, dan is dat hard."