6 vriendinnen uit Lievegem organiseren gratis "corona-opvang": "We willen ouders uit de nood helpen" 

“We doen dit gratis, al zijn ouders natuurlijk vrij om een kleine bijdrage te leveren voor bijvoorbeeld eten, knutselgerief... We zitten anders toch maar thuis. Terwijl we babysitten kunnen we perfect wat studeren. Ik hoop dat er ook elders studenten soortgelijke initiatieven oprichten om anderen uit de nood te helpen. Als iedereen helpt, dan wordt de wereld toch een klein beetje beter.”