VRT brengt extra programma-aanbod voor onderwijs en ouderen door impact coronavirus

Op Eén komt er in de weekdagen tussen 8.30 uur en 12 uur een programmatie met extra educatieve waarde voor schoolgaande kinderen en jongeren, of ze nu thuis zitten of op school.

Van 8.30 uur 10.00 uur komen er op Eén educatieve programma’s van Ketnet voor kinderen in de lagere school. Van 10 uur tot 12 uur zijn er programma’s voor jongeren: het gaat bijvoorbeeld om herhalingen van "De klas" (met Danira Boukhriss over liefde, met Tom Waes over geld, met Lieven Scheire over genetica,…). Ook een selectie van de colleges van de Universiteit van Vlaanderen zal uitgezonden worden op Eén, gevolgd door een aflevering van KLAAR.

Ook het streamingplatform VRT NU voorziet een extra educatief aanbod vanaf maandag 16 maart.