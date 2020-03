West-Vlaamse reacties op verscherpte maatregelen om coronavirus in te dijken

Ook alle lessen in scholen worden geschrapt. Maar de scholen zelf gaan wel niet dicht, ze moeten in opvang voorzien. Want het is niet de bedoeling dat grootouders op hun kleinkinderen moeten passen.

Algemeen directeur Koen Seynaeve van het Sint-Lodewijkscollege, is blij met de maatregel. Op zijn middelbare school zit een leerling thuis met het coronavirus. Hij bekijkt nu of leerkrachten de leerlingen thuis online opdrachten en taken kunnen geven. "Ik zou leerkrachten willen vragen om de resterende leerstof via het leerplatform te begeleiden bij de leerlingen, zodat ze toch welbepaalde leerstof kunnen krijgen", zegt de directeur.

Of de paasexamens worden uitgesteld of afgeschaft, weet hij nog niet. Maar hij bekijkt de situatie ook positief. "We kunnen nu wel wat werk inhalen. Het zou toch een belangrijk moment kunnen zijn om met leerkrachten meer te overleggen. We moeten altijd snel, snel vergaderen. Dus nu hebben we tijd."