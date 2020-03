Woonzorgcentra roepen op om brieven te schrijven naar bewoners: "Klein lichtpuntje in eenzame tijden"

Dominique Roodhooft van vzw Zorg-saam vraagt om meer brieven te schrijven naar bewoners van woonzorgcentra. "We hebben een oproep gedaan bij buren, kennissen, familie en vrienden om brieven te schrijven, tekeningen te maken of gedichten te schrijven. Alles dat op papier tot bij bewoners kan komen, is welkom". De vzw baat verschillende woonzorgcentra uit, onder meer in Kaprijke, Nazareth en Wachtbeke. Er verblijven 2.400 bewoners, vooral 80-plussers. "Ze komen uit het tijdperk van brieven en kaartjes. Ze krijgen zeer graag post en tekeningen van kinderen. Bewoners die het nog kunnen, zullen ook zeker een antwoord schrijven."