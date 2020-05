In Z33 in Hasselt kan je eindelijk dwalen maar niet verdwalen

De 3 openingstentoonstellingen stellen zich bescheiden op en storen nergens het zicht op de geschiedenisloze architectuur. Het gebouw is nog "zuiver".

Twee exposities "The Work of Time" en "The Time of Work" hebben onmiddellijk met Z33 te maken, ze gaan over tijd en ruimte. De derde, "Birds of a Feather. Currents" toont werk van 7 afgestuurde academiestudenten uit Vlaanderen en Brussel, Noordrijn-Westfalen en Nederland.