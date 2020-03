Zoo Antwerpen en Planckendael blijven voorlopig open, horecazaken in de parken sluiten wel

De horecazaken sluiten wel. “Er zijn automaten waar je zelf je snack of drank kan nemen, maar de restaurants en de zelfservice sluiten.”

De weinige bezoekers in de zoo hebben elk hun eigen reden om het dierenpark te bezoeken. “We hebben net ons abonnement verlengd, dus we blijven zeker komen. Je komt hier samen met een groep mensen, maar iedereen is verspreid in het park. Ik denk ook dat het buiten gezonder is dan binnen”, besluit een bezoeker.