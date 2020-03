Partijvoorzitters zitten bijeen: De Wever (N-VA) vraagt noodregering van 1 jaar, PS wil dat premier Wilmès aanblijft

Op dit moment zitten die partijvoorzitters bijeen in een lokaal in het federaal parlement. Het gaat om de "paars-gele" partijen: de N-VA, PS, SP.A, MR, Open VLD en CD&V. Dat is opvallend, want de PS had op 14 februari de deur ogenschijnlijk definitief dichtgedaan voor een regering samen met de N-VA.

Onze Wetstraatwatcher Bart Verhulst vangt op dat het "een dubbeltje op z'n kant" wordt. De PS vraagt leden van het partijbureau (dat is het hoogste partijkader) om morgenochtend alvast standby te zijn.