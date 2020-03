Partijvoorzitters bijeen over vorming regering, in Frankrijk gaan restaurants, cafés en niet-essentiële winkels dicht

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken activeert een callcenter om landgenoten die in het buitenland in de problemen komen wegens het coronavirus, consulaire bijstand te verlenen waar mogelijk. Het callcenter is te bereiken op 02-501.4000, van 9.00 tot 20.00 uur.

Het callcenter is bedoeld voor noodsituaties in het buitenland, benadrukt Buitenlandse Zaken. Wie zich in het buitenland bevindt en naar België wil terugkeren, moet zich in eerste instantie richten tot zijn reisagentschap, touroperator of luchtvaartmaatschappij.

En wie vragen heeft over coronamaatregelen in België kan terecht op de website info-coronavirus.be of het nummer 0800-14.689.