Exact 100 jaar na Spaanse griep treft coronavirus de wereld: "Hygiëne en rol van de overheid zijn niet te vergelijken"

Het allergrootste verschil met 100 jaar geleden is de manier waarop de overheid omgaat met een gezondheidscrisis. "In 1920 waren de communicatiemogelijkheden beperkt, nu zijn er kanalen die ons wereldwijd met elkaar verbinden. In de vorige eeuw werd er in de kranten wel gewaarschuwd voor de gevaren van de oorlog, en de Spaanse griep. Maar de overheid had minder mogelijkheden om de bevolking te informeren dan nu."

De inhoud van de overheidsrichtlijnen verschilt dan weer niet zo veel van de boodschappen een eeuw geleden. "Hameren op hygiëne is van alle tijden: mensen kregen in 1920 ook de raad om zichzelf en hun kledij goed te wassen, en zo veel mogelijk geïsoleerd te blijven. En dat was een eeuw geleden een pak minder evident dan nu. Weinig huizen waren aangesloten op de riolering, proper drinkwater via de kraan bestond bijna niet. Voor de watervoorziening waren de meeste mensen afhankelijk van regenwater, of een eigen waterput. De leefomstandigheden toen zijn niet te vergelijken met nu."