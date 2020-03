Je weet niet wat gedaan? Creativiteit op zijn best: initiatieven tegen coronaverveling of verspreid solidariteit 

Een andere oproep die circuleert op sociale media, is het "Nationale Briefschrijfmoment" op zondagen om 16 uur. De boodschap of oproep: "Zet je zondag een uurtje neer om iemand van de oudere generatie een mooie, handgeschreven brief te schrijven. Geef wat mee uit het dagelijkse leven. Gewone dingen, familiemomenten. Wat zou jij aan oma of opa vertellen? Of je een antwoord wil, mag je zelf bepalen. Stuur al dan niet een adres mee. Post de brief of deponeer in een woonzorgcentrum in de buurt."