Italianen tussen angst en levenslust: zingen op de balkons om onrust over coronavirus even te vergeten

In Italië mag het leven dan grotendeels stilliggen door de zware impact van het coronavirus, toch proberen de Italianen in thuisquarantaine er het beste van te maken. Van noord naar zuid komen mensen op hun balkon om al zingend de onrust en angst te vergeten. "L'inno di Mameli", het nationale volkslied (video boven), is populair, maar ook klassiekers als "Volare" worden op de balkons gezongen.