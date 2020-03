Viroloog Johan Neyts: "We hadden al krachtig middel kunnen hebben tegen corona, maar we worden als zageventen bekeken" 

"Dan had ze een paar honderdduizenden dosissen kunnen overvliegen naar Wuhan (in China, waar de eerste corona-uitbraak was, red.), en had men de eerste patiënten kunnen behandelen. Dan had men ook de dokters en verplegers preventief kunnen beschermen, en had men de contactpersonen van de patiënten preventief kunnen behandelen. Samen met quarantainemaatregelen had zo de infectie kunnen uitdoven. Een vlammetje is makkelijker te blussen dan een uitslaande brand", benadrukt Neyts.

Waarom is dat niet gebeurd? Niemand heeft geluisterd. Neyts: “We hebben dat lang bepleit, maar soms worden wij virologen een beetje als zageventen bekeken. Men gelooft niet dat er een nieuwe pandemie zal uitbreken. Er was eigenlijk een wereldwijde coalitie van verzet nodig om te investeren in coronavirussen, die toch wel potentieel gevaarlijke klanten zijn. Nu staan we hier vandaag en ik vind het bijzonder pijnlijk en jammer dat je nu ziet dat er intussen 4.000 mensen gestorven zijn. Dit had allicht kunnen worden voorkomen.”



Viroloog Neyts zal de komende weken, met geld van de Bill & Melinda Gates Foundation, 18.000 werkzame stoffen testen op zoek naar een remedie tegen het nieuwe coronavirus.



