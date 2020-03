Longarts waarschuwt: "Speeltijd is voorbij, komende weken zijn geen gewone vakantie"

"De overheid heeft op basis van wetenschappelijk advies drastische maar hoognodige maatregelen genomen, in een poging de pandemie in te dijken. Jammer genoeg merk ik dat de ernst van de situatie bij een aantal mensen nog niet doorgedrongen is. De "lock-down”-parties van gisteren zijn onbegrijpelijk en beschamend", schrijft Demedts. Daarmee verwijst hij naar de vele bijeenkomsten van mensen in cafés en restaurants, voor deze om middernacht de deuren moesten sluiten, en dat zeker voor drie weken.

"Ook tegen onze jeugd moeten we blijven herhalen dat dit geen gewone vakantie is, en dat het geen goed idee is om met de hele klas bij iemand thuis samen te hokken voor een feestje of toch gewoon in groep verder te gaan sporten (buiten het officiële circuit om)", klinkt het formeel.