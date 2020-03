Ongenoegen over Belgische "corona-vluchtelingen" in Sluis, Zeeuwse autoriteiten nemen maatregelen

De Veiligheidsregio Zeeland neemt intussen maatregelen om de toestroom van Belgen tegen te houden. "Dat betekent dat we kunnen optreden tegen samenscholingen met meer dan 99 mensen", licht burgemeester Jan Lonink van Terneuzen toe. "Dat geldt ook in restaurants, horeca-aangelegenheden en winkels." De burgemeester van Sluis heeft beslist om de openbare parkeerterreinen te sluiten. "Vanaf vandaag gaat in dat alle parkeerterreinen in onze gemeente gesloten gaan worden, zodat we duidelijk het signaal geven 'Mensen blijf thuis'", zegt burgemeester Marga Vermue-Vermue.

Ook minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), die eerder al de zogenoemde lockdown parties van gisteravond veroordeelde, keurt de uitstapjes over de grens af. "Dit virus stopt niet aan de grenzen", twittert hij.