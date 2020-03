Ook Spanje gaat helemaal in quarantaine in strijd tegen snelle verspreiding coronavirus

Spanje gaat vanaf maandag in quarantaine om de snelle verspreiding van het coronavirus in het land zoveel mogelijk tegen te gaan. Dat heeft de Spaanse premier Pedro Sanchez vanavond bevestigd. De regering kondigt ook de noodtoestand af, waardoor bijvoorbeeld alle politiediensten in het land onder controle komen te staan van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Spanje is na Italië het Europese land dat het zwaarst is getroffen door het nieuwe coronavirus.