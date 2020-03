Artsen zonder Grenzen: "Nu corona uitbreekt, is de evacuatie uit de Griekse kampen dringender dan ooit"

Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen trekt aan de alarmbel over de situatie van de migranten en vluchtelingen in de overvolle kampen op de Griekse eilanden. Daar zitten alles samen meer dan 42.000 mensen in kampen bij elkaar. Nu er op Lesbos een eerste geval van corona is vastgesteld, bij een Griekse burger, is de evacuatie urgenter dan ooit, waarschuwt AzG.

Peter Casaer werkt in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Aan VRTNWS zegt hij dat het kamp een ideale voedingsbodem is om corona te laten toeslaan. "De mensen leven daar onder een stuk plastic, in tenten met hele families, soms met zes kinderen op 3 vierkante meter, zonder toegang tot water of slechts heel weinig. Er is geen zeep en er zijn geen artsen. Door die onhygiënische omstandigheden is het risico als het virus uitbreekt enorm. "