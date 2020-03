Ondanks de noodtoestand en een noodpakket aan coronamaatregelen in de VS: "Het loopt hier redelijk fout"

Daarnaast is er ook een noodpakket goedgekeurd om mensen bij te staan die sociaal of economisch getroffen worden door de coronacrisis. Belangrijk, zeker als je weet dat veel mensen in de VS geen ziekteverzekering hebben.



"Het gaat bijvoorbeeld om betaald ziekteverlof. In de VS zijn er heel wat mensen die als ze ziek zijn, naar huis worden gestuurd en daar dan onbetaald blijven zitten. Die lijden daar enorm onder. In het noodpakket dat nu is goedgekeurd, staat dat ze minstens tweederde van hun loon voor minstens 14 dagen blijven behouden. Daarnaast wordt ook de werkloosheidsverzekering uitgebreid en worden er voldoende voedselbonnen ter beschikking gesteld van mensen die in de problemen zouden komen. Tests om te zien of iemand besmet is met het coronavirus, zullen gratis kunnen gebeuren. Allemaal maatregelen die belangrijk zijn voor de mensen."

