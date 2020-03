Tele-Onthaal krijgt meer oproepen over gezondheid en eenzaamheid: een derde gaat over het coronavirus

Aan het begin van de week had ongeveer 15% van de bellers bij Tele-Onthaal een vraag over het coronavirus. Dat aantal is gestegen naar ruim één op de drie. Zes op de tien mensen die Tele-Onthaal contacteert, is een vrouw, wat in de lijn ligt met de statistieken van Tele-Onthaal voor het jaar 2019. Meer dan de helft van de bellers is tussen 50 en 69 jaar oud, maar "de groep bellers is eigenlijk heel breed en divers", zegt Tele-Onthaal.

Het aantal alleenwonenden dat Tele-Onthaal contacteert, ligt wel hoger dan anders: ongeveer zes op de tien bellers woont alleen. Deze groep heeft niet rechtstreeks iemand in de buurt om bezorgdheid mee te delen of even stoom af te laten door een zekere ongerustheid te bespreken. Zij hebben het ook vaker over een mogelijke eenzaamheid, die ze vrezen door de maatregelen om het coronavirus in te dijken.

"We merken vooral dat oudere bellers zich bijvoorbeeld zorgen maken dat hun reguliere hulpverlening zal stoppen. Of ze vrezen vereenzaming omdat vaste activiteiten zoals vrijwilligerswerk, die structuur en sociaal contact bieden, plots wegvallen", zegt Jennifer Pots van Tele-Onthaal.