Met 70.000 moorden per jaar is Brazilië een van de dodelijkste landen ter wereld. In Rio de Janeiro alleen al wordt om het anderhalf uur iemand vermoord. In deze wereld van drugs, corruptie en wapens werkt Flavia Froese, advocate. Haar cliënten zijn voornamelijk grote drugsdealers. Reporter Geraldine Kemper gaat met haar op stap. Bekijk hierboven de reportage.