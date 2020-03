In 24 uur tijd 368 nieuwe sterfgevallen in Italië, Lombardije blijft het zwaarst getroffen met 1.218 doden

Italië heeft in 24 uur tijd 368 nieuwe sterfgevallen door het coronavirus geregistreerd. In het land zijn zo al 1.809 mensen bezweken aan het virus, blijkt uit nieuwe cijfers van de Italiaanse civiele bescherming. Italië is het zwaarst getroffen Europese land, de toestand is het ergst in de noordelijke regio Lombardije. Intussen scherpen steeds meer landen hun maatregelen tegen het coronavirus aan.