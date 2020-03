Aantal doden in 24 uur meer dan verdubbeld in Verenigd Koninkrijk, toch nauwelijks maatregelen: wetenschappers slaan alarm

Het wetenschappelijke adviescomité (SAGE) van de Britse regering heeft nu aangeraden om de meest kwetsbare mensen, zoals senioren, af te schermen. Mogelijk moet ook een heel gezin thuisblijven als één familielid ziek wordt. Meer niet.

Premier Boris Johnson zou fabrieken gaan aansporen om meer medisch materiaal aan te maken, zoals ventilatoren. Hij zou op de privémarkt 8.000 bedden willen aankopen om de capaciteit van de NHS, de nationale gezondheidsdienst, te vergroten. Het aantal ziekenhuisbedden is de voorbije tien jaar spectaculair afgebouwd. Op dit ogenblik telt het Verenigd Koninkrijk volgens de OESO 2,5 bedden per 1.000 inwoners. Dat is minder dan Spanje (3 per 1.000), Italië (3,2 per 1.000) en België (5,6 per 1.000).

Minister van Volksgezondheid Matt Hancock zegt vandaag in de Sunday Telegraph dat er nu een informatiecampagne komt in de media met aanbevelingen en dat de regering volgende week met een nooddecreet komt dat de regering meer macht geeft om maatregelen te nemen. Maar hij zegt erbij dat hij hoopt "dat veel van die maatregelen niet nodig zullen zijn".

Herbekijk de geüpdatete journaalreportage over de strijd tegen het nieuwe coronavirus in het Verenigd Koninkrijk en wereldwijd: