Burgemeester van Turnhout vraagt dat Nederland even streng wordt als België

In Nederland werd boos gereageerd op de Belgen die naar Nederland kwamen, en in tijden van de wereldwijde coronacrisis geen burgerzin aan de dag legden. De gemeente Sluis in de provincie Zeeland besloot ondertussen om de openbare parkeerterreinen te sluiten, om te verhinderen dat er zo opnieuw veel (Belgische) toeristen naar daar zouden komen.

Paul Van Miert (N-VA), de burgemeester van Turnhout, is bijzonder hard voor de landgenoten die naar Nederland trokken. Maar tegelijkertijd legt hij ook de vinger op de wond. “Onze regering besliste afgelopen donderdag om heel stringent op te treden en de bevolking doortastende maatregelen op te leggen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen”, zegt van Miert. “Volgens specialisten een noodzaak om een Italiaans scenario te vermijden. Ook de sluiting van de horecazaken was een belangrijke maatregel in het hele pakket. Maar hier begint het probleem: door de zachtere aanpak in Nederland blijven de cafés en restaurants daar gewoon open. Daardoor steken mensen met weinig burgerzin gewoon de grens over om in Nederland dan maar op restaurant of op café te gaan.”

En daarom heeft de burgemeester van Turnhout een brief geschreven aan specifiek zijn collega’s van de grotere steden net over de grens: Tilburg, Breda en Eindhoven. Ook die steden zijn populair bij Belgen om te winkelen. In de brief vraagt Van Miert dat de burgemeesters er bij hun regering op aan zouden dringen om dezelfde strenge maatregelen als ons land te nemen: “Het virus verspreidt zich razendsnel en een Nederlands-Belgische kruisbesmetting kunnen we momenteel missen als kiespijn. Laat ons deze dreiging voor onze burgers - ten noorden of ten zuiden van de grens - met gelijke wapens te lijf gaan en iedereen uitzicht geven op een corona-vrije samenleving, in België én in Nederland.”



Zaterdagavond laat kondigde de Nederlandse regering alvast wel aan dat er in de loop van zondag nieuw crisisoverleg zal plaatsvinden. Het gaat dan onder meer over het al dan niet sluiten van scholen in Nederland, maar mogelijk volgen er nog meer maatregelen.