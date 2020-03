DE FOYER #24: over de coronacrisis en de noodregering

Afgelopen week werden drastische beslissingen genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Op economisch en financieel vlak zijn de gevolgen enorm. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) was onze gast. Of de coronacrisis de vorming van een federale noodregering - mét N-VA en PS - zou bespoedigen was ook een van de vragen die we Jambon voorlegden.

We gingen live naar Italië, naar epidemiologe Iris De Ryck. Zij woont en werkt in Siena, en kan de aanpak van corona in Italië en België vergelijken. Over de medische kant van het coronaverhaal hadden we het met spoedarts Jan Stroobants, live van aan het ZNA Middelheim in Antwerpen.

Over de medische aanpak van de coronacrisis en de impact op ons gezondheidssysteem hadden we het met longarts en Topdokter Eva Van Braeckel (UZ Gent), met Inge Vervotte (Emmaüs vzw) en viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). Ook Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) schoof mee aan tafel. Zij diende een nooddecreet in om tijdelijk extra gezondheidsinfrastructuur mogelijk te maken.