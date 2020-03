Geen gelovigen op vieringen tijdens Goede Week in Rome

De beslissing is volgens de Prefectuur voor de Pauselijke Huishouding genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tot 12 april kunnen alle vieringen gevolgd worden via streaming op de officiële site van Vatican News.

De Goede Week is een hoogtepunt van de christelijke kalender en herdenkt de laatste dagen van het leven van Jezus. Duizenden gelovigen komen dan samen voor verschillende missen en bijeenkomsten op het Sint-Pietersplein in Rome of in de gelijknamige basiliek. Hoogtepunt is steeds de paasviering in openlucht op het plein, met ook de zegen ‘Urbi et Orbi’.