OVERZICHT: Oost-Europese landen sluiten massaal grenzen, EU wil goederentransport verzekeren

Estland : Buitenlanders mogen Estland vanaf 17 maart niet meer binnen, tenzij om familie te bezoeken of wanneer u op doortocht bent. Iedereen moet verplicht na aankomst twee weken in quarantaine (behalve bij doortocht). Terugkeren uit Estland kan wel nog. De noodtoestand geldt er tot 1 mei.

Denemarken : Tot 13 april mogen buitenlanders Denemarken niet binnen, tenzij ze een geldige reden hebben. Denen zelf mogen hun land nog in, evenals mensen die in Denemarken wonen of werken.

Finland: Er geldt geen verbod, maar reizen wordt afgeraden. België wordt voorlopig niet als risicovol gebied beschouwd door Finland. Meer info in het Engels.

Frankrijk: De grens met Frankrijk is ondanks geruchten niet gesloten, maar reizen wordt wel afgeraden. Enkel voedingswinkels en apotheken open bij onze zuiderburen. Vliegreizen, bus- en treinritten over een lange afstand worden afgebouwd, maar niet stopgezet. De Franse skigebieden moeten tegen zondagavond volledig dicht zijn.

Griekenland: Er is geen reisverbod naar Griekenland, maar reizen wordt wel afgeraden. Sowieso zijn musea en archeologische sites gesloten. Bovendien blijft de migratiecrisis aan de Grieks-Turkse grens duren.

Hongarije: Er zijn grenscontroles op de grens met Oostenrijk en Slovenië. Voor België gelden voorlopig geen specifieke maatregelen, maar reizen wordt afgeraden.

Ierland: Er geldt geen verbod, maar reizen wordt afgeraden.

Italië: Italië is nog tot 3 april in lockdown: niemand mag het land in of uit, tenzij voor dringende professionele redenen of bij een medische noodzaak. Toeristen mogen Italië wel verlaten, al is de grens met Oostenrijk gesloten.

Kroatië: Wie naar Kroatië reist, moet verplicht veertien dagen in zelf-isolatie, meldt onze dienst Buitenlandse Zaken. Nochtans staat België (voorlopig) niet in de lijst met landen waarvoor dat verplicht is volgens de Kroatische dienst Buitenlandse Zaken.

Letland: Letland schrapt vanaf maandag alle internationale vluchten, ook het passagiersvervoer via de weg, het spoor en boot wordt opgeschort. De grenzen blijven in principe open voor personenauto's en het internationale goederenvervoer, maar die met Litouwen sluit wel vanaf middernacht. Letten die willen terugkeren uit Litouwen, zouden dat nog tot 19 maart moeten kunnen. Zelf-isolatie voor 14 dagen is in alle gevallen verplicht. Meer info.

Litouwen: sinds zaterdag en minstens tot 30 maart mogen buitenlanders Litouwen niet meer binnen. Wie op doortocht is, mag Litouwen nog tot 19 maart doorkruisen, zonder halte te maken. Meer info, onder andere over grensposten.

Luxemburg: Er geldt geen verbod, maar reizen wordt afgeraden.

Malta: Er geldt geen reisverbod, maar Malta heeft heel wat vervoer over zee en land geschrapt. Een zelf-isolatie van 14 dagen is verplicht voor iedereen die aankomt.

Nederland: Er geldt geen verbod, maar reizen wordt afgeraden. De grens met Nederland is open. Bussen van De Lijn rijden niet meer over de grens.

Oostenrijk: Skigebieden zoals Tirol sluiten vanaf maandag. Toeristen wordt gevraagd om die regio zo snel mogelijk te verlaten. De Zwitserse en Italiaanse grens gingen al dicht, de Duitse grens zal vanaf maandag 8u grotendeels sluiten. Voor België is er geen vliegverbod, vanaf 17 maart wel voor Nederland. Iedereen in Oostenrijk wordt gevraagd om in zelf-isolatie te gaan.

Polen: Sinds zondag mogen buitenlanders Polen voor minstens tien dagen niet binnen. Alle internationale vlieg- en treinverkeer wordt opgezegd. Polen (of kinderen en partners van hen) in het buitenland mogen wel terugkeren, maar moeten twee weken in quarantaine. Lees meer.

Portugal: Er geldt geen verbod, maar reizen wordt afgeraden. De grens met Spanje wordt waarschijnlijk vanaf morgen gesloten, aldus Buitenlandse Zaken.

Roemenië: Roemenië sluit meerdere grensovergangen, met Hongarije, Oekraïne, Bulgarije, Servië en Moldavië. Voor Belgen geldt een verplichte zelf-isolatie van 14 dagen, omdat er meer dan 500 besmettingen zijn in ons land.

Slovenië: Slovenië mag u enkel binnen met een bewijs van minder dan drie dagen oud dat u negatief test op corona, of wanneer u geen koorts heeft (minder dan 37,5 graden). Het treinverkeer met Italië ligt stil, en er worden zes controleposten op de grens met Italië ingevoerd. Het openbaar vervoer ligt vanaf morgen stil.

Slowakije: Slowakije sluit zijn grenzen voor buitenlanders. De drie internationale luchthavens zijn gesloten voor personenvervoer. Slowaken die terugkeren, moeten 14 dagen in quarantaine.

Spanje: Niemand in Spanje mag zich verplaatsen, behalve om te gaan werken. Belgen die in Spanje zitten (minstens 1250) zouden volgens Buitenlandse Zaken wel kunnen terugkeren. De grenzen zijn niet officieel gesloten.

Tsjechië: Buitenlanders zonder verblijfsvergunning mogen Tsjechië vanaf morgen niet binnen. Belgen die in Tsjechië verblijven, mogen het land in principe verlaten.