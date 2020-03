Grote brand in kasteelvilla Turnhout

Toen de brandweer ter plaatse kwam, hing het gebouw aan de Parklaan in Turnhout al helemaal onder de rook. Ze moest de toegangspoort tot het domein forceren om bij de brand te geraken. Het vuur is wellicht beneden ontstaan maar verspreidde zich snel naar de andere verdiepingen en de zolder. Het blussen ging niet makkelijk door de houten vloeren in het gebouw. De villa is onbewoonbaar. Er is vooral veel schade binnen en aan de achterzijde van het gebouw. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.