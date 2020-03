Professor intensieve zorg: "Eerste piek moet nog komen, ziekenhuizen kunnen dit aan, afhankelijk van grootte en snelheid van die piek"

Een vraag die veel mensen zich stellen: kunnen de ziekenhuizen dit aan? "Ik denk wel dat we die eerste piek aankunnen", zegt Meyfroidt. "We hebben meer intensive care unit-bedden dan Italië (1.900, red). We hebben ook veel geluk dat wij niet het eerste Europese land zijn dat hiermee te maken krijgt, waardoor we ons kunnen voorbereiden." Hij verwijst naar Italië, waar in korte tijd heel wat mensen ziek werden én in het ziekenhuis belandden.

An sich hebben we genoeg capaciteit - en dus ook bedden - in onze ziekenhuizen om dit aan te kunnen, zegt Meyfroidt, al zal alles afhangen van "de snelheid en de omvang van de piek qua aantal patiënten". "Als die piek ons zoals in Italië plots overvalt, dan zouden we tegen of over onze limiet kunnen gaan. Áls dat zou gebeuren, kunnen we de noodplannen van de ziekenhuizen opstarten. Zo is er een plan om de capaciteit uit te breiden of beademing buiten intensieve zorg uit te voeren."

Tekst gaat voort onder het interview met Geert Meyfroidt in "De ochtend":