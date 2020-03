Kippenvelmoment: Italiaanse tenor zingt aria vanop zijn balkon in Firenze

Operazanger Maurizio Marchini heeft zijn buren 's ochtends vroeg getrakteerd op "Nessun dorma", een aria uit de opera "Turandot" van Puccini. Daarmee sluit de tenor zich aan bij het bemoedigende gezang en applaus afgelopen vrijdagavond van de Italianen, die allemaal thuis in quarantaine zitten uit voorzorg tegen de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus. Sinds 11 maart is heel Italië in lockdown.