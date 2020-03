Last Post onder Menenpoort in Ieper zonder publiek door corona

Al sinds 1928 wordt de Last Post elke avond geblazen. En dat lokt vaak een massa volk. Maar voorlopig mag er géén publiek komen kijken door het coronavirus. En dat geeft een vreemd gevoel, zegt Benoit Mottrie van de Last Post Association: "Ja het is onwezenlijk. De klaroeners stonden er misschien alleen, maar ze waren omringd door 55.000 namen van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. En het is voor die mensen dat we het doen en dat is het belangrijkste."