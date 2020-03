Coronacrisis leidt tot politieke doorbraak: regering-Wilmès krijgt volmachten, maar wordt niet uitgebreid

Volgens Geert Meyfroidt, specialist intensieve zorgen, hebben we een "groot geluk gehad" dat België niet het eerste Europese land was waar de corona-epidemie heeft toegeslagen. "We hebben namelijk enorm veel geleerd van Italië (het Europese land waar de epidemie het hardst heerst, red.)", klinkt het.

"Aanvankelijk dachten we dat we te maken hadden met een moeilijk medisch probleem. Door de Italianen zijn we ons beginnen te realiseren dat dit een groot logistisch probleem is. Namelijk dat we gigantische aantallen patiënten met een virale longontsteking tegelijk gaan moeten opnemen in onze ziekenhuizen."

Meyfroidt maakt zich wat dat betreft grote zorgen over het tekort aan beschermmateriaal voor het medisch personeel en aan materiaal om patiënten te behandelen, bijvoorbeeld voor beademing. "Volgende week gaan we al veel meer patiënten zien. Afhankelijk van de grootte en snelheid van de piek gaan we genoeg bedden, capaciteit en toestellen hebben. Maar als de piek ons zo overvalt als in Italië, dan zou het kunnen dat we op piekmomenten echt tegen onze limiet of over onze limiet gaan."