Hond uitlaten van de buurvrouw of haar boodschappen doen? Vlaamse regering ondersteunt "coronavrijwilligers"

Er wordt ook nog steeds een medische reserve aangelegd. Wie een medische achtergrond heeft en wil helpen, kan zich aanmelden bij zorgengezondheid@vlaanderen.be. "We beseffen dat de echte stresstest de komende weken zal zijn om genoeg mensen in ziekenhuizen, woonzorgcentra en thuisverpleging te hebben", zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) daarover. "We vragen bijna het onmogelijke van die mensen op dit ogenblik. En het zijn ook mensen, die zijn ook vatbaar voor virussen. Een 135-tal mensen hebben zich op dit moment al aangeboden, de voorlopige lijst is doorgegeven aan ziekenhuizen, woonzorgcentra en huisartsenpraktijken zodoende dat men daar kan kijken als men een tekort heeft."

Herbekijk het interview met Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke na afloop van de persconferentie: