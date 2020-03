Moeders voor moeders past voedselbedeling voor jonge gezinnen aan door corona

De vzw maakt meestal ook wat tijd voor wie er over de vloer komt. De mogelijkheid voor een langere babbel en iets drinken of eten is er voorlopig niet. "We laten onze mensen niet in de kou staan. Ze rekenen op ons", zegt Monique Verdickt van Moeders voor moeders. "We kregen de afgelopen dagen al heel wat telefoons van mensen die zeker wilden zijn dat ze voeding konden komen halen. We gaan ons wel beperken tot de voedselpakketten en de meest dringende zaken voor pasgeboren kinderen."