Maggie De Block: "Mondmaskers niet geleverd, mogelijk fraude door producent bij bestelling"

"Elf jaar geleden hadden we een nationale voorraad", legt viroloog Marc Van Ranst uit in "De zevende dag" . "Die is inderdaad niet aangevuld geweest en het is niet dat mensen daar niet om gevraagd hadden. Maar goed, die voorraad is er niet. Er is dan een bestelling geplaatst. Die levertijd loopt nog, maar het venster om die mondmaskers te krijgen, is aan het sluiten. Men doet dus heel erg zijn best, maar het is niet zeker dat die mondmaskers er gaan komen. We hebben die mondmaskers wel nodig, dus dat is een heel groot probleem." Geen schoonheidsprijs, dus. "Dit is zeker niet het fraaiste moment in onze gezondheidszorg", vindt Van Ranst.