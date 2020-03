Komt er een regering met volmacht van andere partijen? "Richting doorbraak aan het gaan"

Ook over Sophie Wilmès als premier dan in een noodregering? "De PS liet dat in een tweet verstaan. Voor een deel wil dat zeggen dat Bouchez toch tevreden wordt gesteld (Wilmès is van de MR). Eerder op zaterdagavond waren er de interviews van De Wever waarin hij aan VTM liet vallen dat hij ook premier wil worden. Het gerucht loopt dat De Wever niet zo hoog oploopt met de capaciteiten van premier Wilmès, ze te licht zou wegen en hij liever zelf de regie in handen wil nemen."



"De PS heeft ook niet graag dat De Wever premier zou worden. Het is al een grote stap om met de N-VA te regeren. Als hij premier zou zijn, is dat een gigantische bocht die te nemen zou zijn. Bij de achterban van PS is kritiek op een regeringsdeelname met de N-VA, vooral bij de Brusselse PS, bij Ahmed Laaouej (fractieleider in de Kamer) en ook bij de jongeren is er heel wat kritiek."