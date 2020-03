Ook in Nederland gaan scholen, kinderopvangcentra, cafés, restaurants en sportclubs dicht

Bruins herhaalt ook nog eens de oproep om niet gaan hamsteren. "Juist het hamsteren veroorzaakt problemen voor de supermarkten", aldus Bruins. "We moeten samen door deze crisis, met vereende krachten."

"Nederland, Nederlanders, let een beetje op elkaar", besloot Bruins.

Morgenavond houdt premier Mark Rutte een tv-toespraak over de corona­crisis. In Nederland is een toespraak van de premier heel ongewoon. De laatste keer dat dit gebeurde, was tijdens de oliecrisis in de jaren 70, toen premier Joop Den Uyl zich rechtstreeks tot het volk richtte.