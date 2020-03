Professor schrijft brief aan bevolking: "We zijn een eigenwijs en tegendraads volk, ons egoïsme gaat ons de das omdoen"

Dus wij moeten de besmettingsgraad naar beneden brengen. Die moet onder de 1. Je moet met zo weinig mogelijk mensen in contact komen, zodat je (1) zelf niet besmet geraakt of (2) maximum 1 andere mens besmet (maar liefst geen enkele). Aangezien de meeste mensen niet alleen wonen, en aangezien het bijna onmogelijk is om je huisgenoten (partner, kinderen) niet te besmetten als je zelf besmet bent, is dat tweede in de praktijk bijna onmogelijk. Dus enkel het eerste is haalbaar: zorgen dat je niet besmet geraakt.

Aangezien we niet weten wie er besmet is en wie niet - de labo’s kunnen zoveel analyses niet aan -, moet je ervan uitgaan dat iedereen potentieel besmet is. Dat is het venijnige aan dit beestje: je weet pas een week later dat je al een week eerder besmet was. Het staat bij niemand op het voorhoofd af te lezen. Binnen enkele weken wordt de kans trouwens vrij groot dat de mensen voor en achter je in de rij bij de bakker besmet zijn. Momenteel zijn er zogezegd maar ruim 500 mensen besmet in België, maar dat aantal ligt in realiteit 10 tot 15 maal hoger (wetenschappers zijn het eens over die aantallen), dus 5.000 à 10.000 vandaag in België, maar dat is over een paar dagen een veelvoud hiervan.