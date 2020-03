Rode Kruis roept op om bloed te komen geven in Antwerpen

Vrijdag zag het er nog slecht uit. Verschillende mobiele bloedinzamelingen zijn afgelast. Daarom onstond de vrees voor een bloedtekort. Afgelopen weekend hebben toch veel donoren gehoor gegeven aan de oproep van het Rode Kruis en was er veel volk in de donorcentra. "Daarmee kunnen we zeker een week verder", zegt Ine Tassignon van het Rode Kruis. Deze week is er in Antwerpen de actie 'Bloedserieus', waarbij vooral studenten worden opgeroepen om bloed te komen geven. "We zien dat het aantal aanmeldingen veel lager ligt dan normaal. Veel studenten zijn door de coronamaatregelen dan ook niet in Antwerpen. Daarom vragen we aan iedereen om te komen."