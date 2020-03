De strijd tegen het nieuwe coronavirus doet een beroep op onze creativiteit, en ook die van de ordediensten. De politie van Madrid zet drones in om voorbijgangers op straat aan te sporen om thuis te blijven. De politie patrouilleert ook met auto's door de straten. Spanje is, na Italië, het ergst getroffen van alle Europese landen, en ging op 14 maart in lockdown.