Zijn West-Vlaamse ziekenhuizen klaar voor een grotere toestroom aan coronapatiënten? 

In het AZ Delta in Roeselare zijn er 3 aparte afdelingen voor corona patiënten. In de campussen Roeselare, Menen en Torhout. Ook het AZ Damiaan in Oostende schakelde een versnelling hoger, zegt woordvoerder Kevin Mollet: "We hebben vrijdagavond een corona afdeling geopend, specifiek voor de opvang van vermoedelijke en bevestigde corona patiënten. Vandaag hebben we het aantal bedden bijna verdubbeld: van 6 naar 11."

In alle ziekenhuizen maken dokters en verpleegkundigen zich zorgen over de logistiek. Zijn er genoeg bedden, beademingsmateriaal en beschermende kleding? Ook in het AZ Damiaan in Oostende zijn ze daarmee bezig: "Vandaag nog zorgen we ervoor dat er nog meer beademingstoestellen voorradig zijn op de dienst intensieve zorgen. Zodanig dat we klaar zijn voor een toevloed aan mensen die ondersteund moeten worden."