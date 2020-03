Bart De Wever (N-VA) had op "oorlogskabinet" gehoopt: "De 'joepiejeesfeer' die nu heerst is misplaatst"

"Much ado about very little", zo noemt N-VA-voorzitter Bart De Wever het akkoord over de tijdelijke regering-Wilmès. Hij had liever een volwaardige noodregering gezien. Dat de PS daarover plots terugkrabbelde, ligt hem zwaar op de lever. "Als men zo aan politiek doet onder voorzitters, is het einde echt zoek."