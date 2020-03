Bedrijf uit Vilvoorde schenkt 600 mondmaskers aan AZ Jan Portaels: "Een godsgeschenk" 

Het ziekenhuis AZ Jan Portaels is alvast heel blij met de geleverde mondsmaskers. "Er is een enorm groot tekort aan mondmaskers en we zijn dus enorm enthousiast over het eigen initiatief van dit bedrijf, wat een solidariteit", zegt woordvoerster Helena Polfliet van het AZ Jan Portaels. "Hopelijk brengt dit een kettingreactie teweeg bij andere soortgelijke kleine bedrijven. Het zou voor ons en andere ziekenhuizen een godsgeschenk zijn in deze tijden."