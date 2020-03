Bedrijf uit Zele bestelt extra mondmaskers om ons land te helpen

Drylock heeft sowieso mondmaskers nodig om te gebruiken in de eigen productie van luiers en incontinentiemateriaal. "Onze bestelde mondmaskers worden deze week geleverd", zegt zaakvoerder Bart Van Malderen. "Er zijn er 50.000 onderweg, maar we hebben er 5 miljoen gevraagd aan onze Chinese leveranciers. Die mondmaskers zouden in België kunnen ingezet worden. Geen idee of we ze zullen krijgen".

Mondmaskers worden in Europa niet gemaakt, weet Van Malderen. "Ze komen van China, India en een beetje uit Turkije. Wij hebben contacten in China omdat daar onze leveranciers zitten van de mondmaskers die we in onze eigen productie gebruiken."

Van Malderen hoopt woensdag uitsluitsel te hebben over de bestelling.